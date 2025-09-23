Haberler

Katar Emiri Al Thani, BM'de İsrail'e Sert Eleştirilerde Bulundu

Katar Emiri Al Thani, BM'de İsrail'e Sert Eleştirilerde Bulundu
Güncelleme:
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıyı kınayarak, müzakerelerin aslında savaşın devamı olduğunu ve İsrail'in kamuoyunu aldatmaya çalıştığını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği saldırıya değinerek, "Müzakereleri savaşın devamı ve İsrail kamuoyunu aldatmanın bir yolu olarak görüyorlar" dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Al Thani, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine düzenlediği saldırıya değinerek, uluslararası kurallara dayalı düzene herkesin saygı görmesi gerektiğini vurguladı. Al Thani, "Bu kurallar, uluslararası barışın ve güvenliğin korunması, insan onuruna ve devlet egemenliğine saygı, iç işlere karışmama ve halklarımızın yararı için işbirliği yapma ilkelerine dayanmaktadır. Bu, ihlallerin devam etmesine izin verirsek, faillerin ve ihlalcilerin sırf yapabildikleri için avantajlardan yararlanabildikleri bir orman kanununa izin vermek anlamına gelir" dedi.

İsrail'i çevreleyen ülkelerin bir dizi anlaşma imzalayarak barışa bağlılıklarını taahhüt ettiklerini belirten Al Thani, ancak İsrail'in kendisine karşı çıkanları antisemitik ya da terörist olarak gösterdiğini ifade ederek, "İsrail'in müttefikleri bile bu gerçeğin farkında ve bunu reddediyorlar. Bugün, geçen yüzyıldaki apartheid karşıtı uluslararası harekete benzer bir uluslararası dayanışma hareketine tanık oluyoruz" dedi.

İsrail'i "haydut" bir devlet olarak tanımlayan Al Thani, Doha saldırısını Gazze halkına yönelik soykırımı sona erdirmeye yönelik tüm diplomatik çabaları baltalayan siyasi bir suikast olarak nitelendirdi. Al Thani, "Onlar, heyetlerle müzakere ediyor ve müzakere ekiplerinin üyelerine suikast planları yapıyor. En temel iş birliği standartlarına bile saygı göstermeyen böyle bir zihniyetle iş birliği yapmak zor. Müzakereleri savaşın devamı ve İsrail kamuoyunu aldatmanın bir yolu olarak görüyorlar. Amaçları Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek, kimsenin eğitim göremeyeceği ve tedavi olamayacağı bir yer haline getirmek" dedi. - NEW YORK

