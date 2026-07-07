Katar: "Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı ve ortaya çıkacak zarardan İran sorumludur"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Al-Rekayat tankerine yapılan saldırıyı kınayarak, " İran'dan bölgesel güvenliğe zarar veren veya uluslararası seyrüseferin güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını ve dar hesaplar uğruna küresel enerji arzını ve bölgesel ülkelerin kapasitesini tehlikeye atmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bu saldırıdan ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan dolayı İran'ı tamamen yasal olarak sorumlu tutuyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndan geçen Al-Rekayat tankerine yapılan saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından açıklamada, uluslararası seyrüseferin güvenliğine ve emniyetine ve küresel enerji arzının güvenliğine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. El-Ensari, "Uluslararası hukukun hükümlerinin, özellikle de denizcilik özgürlüğünü ve uluslararası boğazlarda güvenli geçişi garanti eden kuralların ciddi ve açık bir ihlalidir. İran'dan bölgesel güvenliğe zarar veren veya uluslararası seyrüseferin güvenliğini tehdit eden tüm uygulamaları derhal durdurmasını ve dar hesaplar uğruna küresel enerji arzını ve bölgesel ülkelerin kapasitesini tehlikeye atmayı bırakmasını talep ediyoruz. Bu saldırıdan ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan dolayı İran'ı tamamen yasal olarak sorumlu tutuyoruz" dedi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı