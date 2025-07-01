Kastamonu Üniversitesi'nden Leman Dergisi'ne Tepki

Kastamonu Üniversitesi'nden Leman Dergisi'ne Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatürü kınadı ve toplumun dini değerlerine saygı çağrısında bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatüre tepki gösterilerek kınama mesajı yayınlandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre tepki gösterdi. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan kınamada, "Leman dergisinde yayımlanan ve Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile Hazreti Musa (a.s.)'a yönelik hakaret içeren karikatür, yalnızca iki büyük peygambere değil, aynı zamanda toplumumuzun köklü dini ve ahlaki değerlerine yapılmış açık bir tahkir ve tahrik girişimi olarak değerlendirilmektedir. Toplumların inanç temelli hassasiyetlerini hedef alan bu tür saygısız ve kışkırtıcı yaklaşımlar, derin bir teessür ve endişeyle karşılanmaktadır. Dini değerleri ve sembolleri aşağılayıcı biçimde kamuoyuna sunmak, hiçbir şekilde fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde meşru gösterilemez. İnançların, toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü besleyen temel bir unsur olduğu bilinciyle bu tür yayınların, yalnızca inanç mensuplarının kutsal değerlerini hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda hoşgörü ortamını, sosyal huzuru ve kamu düzenini de zedelediğini önemle vurgulamak isteriz. Her inanç mensubunun kutsallarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyor, düşünce ve ifade hürriyetinin ayrıştırıcı, incitici ve hakaret içeren bir araç değil, karşılıklı anlayış ve toplumsal saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. İnançlara yönelik hakaretin değil, ortak insani değerler doğrultusunda karşılıklı saygının egemen olduğu birlikte yaşama zemini inşa etme sorumluluğuyla hareket ediyor; söz konusu yayını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bomba iddia! PKK terör örgütü, yarın silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, yarın silah bırakmaya başlıyor
Doğal gaza konutlarda yüzde 24.6

Vatandaşın kullandığı doğal gaza dev zam
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

CHP mitingine gidilmesini neden yasakladı? Gerekçesi dikkat çekici
Bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Evinin önünde bindiği bisiklet sonu oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti

Arının soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Nihat Şındak'ın rektörlük konutundaki arızalı sinekliklere 193 bin lira harcandı

Lüks tutkunu rektör! Sinekliğe harcadığı rakam dudak uçuklattı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

120 dönümü kül eden yangının nedeni "pes" dedirtti
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.