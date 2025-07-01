Kastamonu Üniversitesi'nden Leman Dergisi'ne Tepki

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'ya yönelik hakaret içeren karikatüre tepki gösterilerek kınama mesajı yayınlandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatüre tepki gösterdi. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan kınamada, "Leman dergisinde yayımlanan ve Hazreti Muhammed (s.a.v.) ile Hazreti Musa (a.s.)'a yönelik hakaret içeren karikatür, yalnızca iki büyük peygambere değil, aynı zamanda toplumumuzun köklü dini ve ahlaki değerlerine yapılmış açık bir tahkir ve tahrik girişimi olarak değerlendirilmektedir. Toplumların inanç temelli hassasiyetlerini hedef alan bu tür saygısız ve kışkırtıcı yaklaşımlar, derin bir teessür ve endişeyle karşılanmaktadır. Dini değerleri ve sembolleri aşağılayıcı biçimde kamuoyuna sunmak, hiçbir şekilde fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde meşru gösterilemez. İnançların, toplumsal barışı ve birlikte yaşama kültürünü besleyen temel bir unsur olduğu bilinciyle bu tür yayınların, yalnızca inanç mensuplarının kutsal değerlerini hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda hoşgörü ortamını, sosyal huzuru ve kamu düzenini de zedelediğini önemle vurgulamak isteriz. Her inanç mensubunun kutsallarına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyor, düşünce ve ifade hürriyetinin ayrıştırıcı, incitici ve hakaret içeren bir araç değil, karşılıklı anlayış ve toplumsal saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. İnançlara yönelik hakaretin değil, ortak insani değerler doğrultusunda karşılıklı saygının egemen olduğu birlikte yaşama zemini inşa etme sorumluluğuyla hareket ediyor; söz konusu yayını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU