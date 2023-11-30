Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP'ye aday adaylığı başvurusunda bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezini ziyaret ederek yerel seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Genel Başkan Bahçeli ile görüşen Başkan Vidinlioğlu, daha sonra 2024 yılında gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Aday adaylığı başvurusunun ardından açıklamada bulunan Kastamonu Başkan Vidinlioğlu, "Sevdamız Kastamonu diyerek 2019 yılında çıktığımız hizmet yolculuğumuza devam etmek, Kastamonu'muza ve hemşehrilerimize yeni dönemde de hizmetkar olabilmek adına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimize giderek 2024 yerel seçimleri için başvurumuzu gerçekleştirdik. Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri, hemşehrilerimin büyük teveccühleri ile 2019 yılında teslim aldığımız hizmet bayrağımız, 2024 yılı seçimleri ile birlikte daha yukarılara taşımak en büyük gayemiz. İnşallah Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin takdirleri ve hemşehrilerimin de desteği ile bu gayemizi gerçekleştirecek ve Kastamonu'muza kazandırmaya devam edeceğiz. Başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ziyarette bulunduğumuz Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Sadir Durmaz, Sayın Edip Semih Yalçın ve Sayın Feti Yıldız'a da gönülden teşekkür ediyorum. Biz sevdamızın hizmetkarıyız. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz. Kastamonu'muz kazanacak ve Kastamonulular kazanacak" dedi. - KASTAMONU