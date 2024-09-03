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Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

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Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile ilgili ortaya çıkan gerçek kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gülpınar istifa açıklamasından sonra ilişkisini sonlandırmak için girdiği e-Devlet uygulamasında, belediye başkanı seçildiği YRP'ye üye olmadığını fark etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar dün yayınladığı bir video mesajla Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

E-DEVLET'E GİRİNCE FARK ETTİ

Uzun zamandır AK Parti'ye geçeceği konuşulan Gülpınar mesajında yoluna bağımsız olarak devam edeceğini de ifade etti. Ancak Kasım Gülpınar ile ilgili ortaya çıkan bilgi kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, Gülpınar'ın istifa açıklamasından sonra ilişkisini sonlandırmak için girdiği e-devlet uygulamasında, belediye başkanı seçildiği YRP'ye üye olmadığını fark ettiğini aktardı.

"ÜYE DEĞİLMİŞİM, ŞAKA DEĞİL"

Konuyla ilgili Saymaz'a konuşan Gülpınar "AK Parti'den istifamı e-Devlet'ten yapmıştım. Yine aynısını yapayım dedim, e-Devlete girdim. 'Hiçbir partiye üyeliğiniz bulunmamaktadır' diyor. Üye değilmişim! Vallahi bak, şaka değil, yeminle.

"BENİM BIRAKTIĞIM AK PARTİ'DE KURUMSAL BİR YAPI VARDI"

Kurumsallık açısından sadece bunu değerlendirseniz yeter. Kurumsal yapı her zaman önemli. Benim bıraktığım AK Parti'de kurumsal bir yapı vardı. Eleştirdiğimiz çok konular vardı, çok sıkıntılar vardı ama kurumsal bir yapısı vardı" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Kasım Gülpınar Şanlıurfa E-Devlet Gülpınar Politika Güncel Refah

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Yorumlar (1)

Mücahit Kılıç:

Bir o köşeden bir o köşeye atlarsan sonunda yere düsersin..

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