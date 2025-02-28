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Kars AK Parti'den 28 Şubat açıklaması

Kars AK Parti'den 28 Şubat açıklaması
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Kars'ta AK Parti'den 28 Şubat Darbesi'nin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için açıklama yapıldı.

Kars'ta Ak Parti'den 28 Şubat Darbesi'nin 28. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için açıklama yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığı'nda Başkan Muammer Sancar, başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısı öncesinde darbecileri kınadı.

Ak Parti İl İnsan Hakları Birim Başkanı Bülent Daşdemir, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu ve millet iradesine silah çekildiğini söyledi.

Bülent Daşdemir, " Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekün bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır" dedi.

Daşdemir, "Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen Ak Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına geçildi. Toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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