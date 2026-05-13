TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, kamu denetçileri ile birlikte ücretli öğretmenlerin prim gün sayısı ve sosyal güvenlik hakları konusundaki mağduriyetlerini ele aldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve SGK yetkilileri, sorunları ve çözüm yollarını tartıştı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda, bazı bakanlık ve kamu kurumlarının temsilcileri, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararlarına yaklaşımlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker başkanlığında toplandı. Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Milli Savunma, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi temsilcileri ve kamu denetçileri dinlendi.

Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas, ücretli çalışan bir öğretmenin yaptığı başvuru sonucunda aldıkları tavsiye kararına ilişkin ücretli öğretmenlerin prim gün sayısıyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını, "haftalık ders yüküne rağmen bu öğretmenlerin tam sigortalı sayılmadığını" anlattı.

Ücretli öğretmenlerin prim gün sayısı konusunda "hukuki tutarsızlık bulunduğunu" ifade eden Makas, "İdare, bu kişileri bir klasik işçi statüsünde çalıştırıyor, fiilen. Her ne kadar o öyle görmese, öyle tanımlamasa bile fiilen çalışma hayatında işçi olarak çalışıyor. Ancak prim hesabında fiilen kısmi süreli çalışma mantığını uyguluyor." diye konuştu.

Ücretli öğretmenler için fiili çalışma neyse, bunun sosyal güvenlik açısından da öyle değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Makas, "İdareden özellikle beklentimiz, dar ve teknik yorumlardan ziyade anayasal bir bakış açısıyla, anayasada güvence altına alınan sosyal güvenlik hakkının korunması ve bu anlamda çalışan öğretmenlerimizin sosyal güvenlik açısından bu mağduriyetinin giderilmesi." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammed Bilal Macit, ücretli öğretmenlerin prim gün sayısına ilişkin, "Konu mali bir ödeme hususu olduğu için SGK ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen genelgeler ve tebliğler neyse biz de Bakanlık olarak buna göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla mali husus olduğu için mali hususlarda düzenleme yetkisi Maliye ve SGK'ya tabidir." açıklamasında bulundu.

SGK Başkan Yardımcısı Engin Akyol ise ücretli öğretmenlerin işlemlerinin 5510 Sayılı Kanun'un J bendi ve 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesi çerçevesinde yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Akyol, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ücretli öğretmenimizin çalışma biçimi değerlendirildiğinde bağımlılık konusunun bulunmadığını, önceden belirlenmiş süre ve ders saati yükümlülüğünü kabul ederek ders saati karşılığında ücret aldıklarını, dolayısıyla tam süreli bir iş sözleşmesi niteliği taşımadığını, kısmi süreli bir iş yaptığını... Dolayısıyla buradaki primi de buna göre tahsil ediliyor. Tam zamanlı çalışmanın primiyle yarım zamanlı çalışmanın primi farklı oluyor, burada Milli Eğitim Bakanlığımızın uygulaması yarım çalışma gibi."

Ücretli öğretmen sayısının Bakanlıkça bilindiğini ifade eden Akyol, "Bunları 'tam zamanlı çalışıyor' kapsamına almak isteyebiliriz ama bu biraz Milli Eğitim Bakanlığımızın kendi koordinasyonuna bağlı. Biz, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bize gönderilen primlerin tahsilatını yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca 18 yaş altı sigortalılık süresinin sayılması, aile hekimleri, kademe ilerlemesi, yıkımdan etkilenen bina sahipleri, mobil ve sabit internet kullanımıyla ilgili idarelerin uymadığı tavsiye kararları da görüşüldü.

Komisyon üyesi milletvekilleri de söz konusu tavsiye kararlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak
