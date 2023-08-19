Karesi Belediyesi'nden Alparslan Türkeş adı talebi

Karesi Belediyesi Meclis üyesi Kemal Aydın, Balıkesir'in ana arterlerinden olan Bandırma Caddesi'nin adının ' Alparslan Türkeş Caddesi' olarak değiştirilmesi için meclise yazılı olarak başvurdu. Aydın, ayrıca Karesi Belediyesi tarafından yapılan Toygar-Sefaköy bölgesindeki Millet Bahçesi'nin adının da ' Alparslan Türkeş Millet Bahçesi' olarak değiştirilmesini talep etti.

Karesi Belediyesi Meclis üyesi Kemal Aydın, MHP'nin merhum lideri Alparsan Türkeş'in adının Balıkesir'de yaşatılması için Karesi Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Aydın belediyeye sunduğu yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, kadim tarihinin zengin hafızasında birçok önemli şahsiyeti barındırmaktadır. Türk milletinin evlatları olarak bizlere düşen görev bu kıymetli şahsiyetlerin icraatlarını ve öğütlerini kendimize ödev edinmek ve bu kıymetli şahsiyetlerin manevi varlığını nesilden nesle aktarmaktır. Verdiği mücadelelerin ve Türk milletine olan bağlılığının gelecek kuşaklara örnek teşkil etmesi için Alparslan Türkeş isminin her fırsatta geleceğe aktarılması gerektiğine inanıyorum. Tarihimize damga vurmuş, Türk milletinin hafızasında vatansever kimliğiyle yer edinmiş, Türk milliyetçiliği fikriyatının en büyük liderlerinden Başbuğ Alparslan Türkeş de hiç şüphesiz bu kıymetli şahsiyetlerden bir tanesidir. Verdiği mücadelelerin ve Türk milletine olan bağlılığının gelecek kuşaklara örnek teşkil etmesi için Alparslan Türkeş isminin her fırsatta geleceğe aktarılması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Karesi ilçemizde bulunan Bandırma Caddesi'nin ve belediyemizin yapmış olduğu başarılı hizmetlerden birisi olan Toygar-Sefaköy bölgesindeki Millet Bahçesi'nin isimlerinin Alparslan Türkeş Caddesi ve Alparslan Türkeş Millet Bahçesi olarak değiştirilmesinin tarihin bizlere yüklemiş olduğu önemli bir görev olduğunu ifade etmek isterim. Konunun Meclis gündemine alınarak Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis üyelerimizin destekleri ile gereğinin yapılmasını teklif ve arz ederim" dedi.

Meclis üyesi Aydın'ın talebi bir sonraki Karesi Belediyesi Meclisi'nde gündeme alınarak görüşülecek. - BALIKESİR