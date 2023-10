Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Paşaalanı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, son olarak Paşaalanı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Orkan, "Çalışmalarımıza katkı sunan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana ara vermeden mahalle, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Orkan, son ziyaretini Paşaalanı Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyerek her yaşta mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Orkan'ın gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde kendisine birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Orkan: "Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz"

Ziyaretlerde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Orkan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek" diye konuştu. - BALIKESİR