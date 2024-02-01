Yeniden Refah Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, Mevcut Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in Borç İlanına Tepki Gösterdi

Yeniden Refah Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, mevcut Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in başkan seçildikten sonra borçları vatandaşlara ilan etmesine tepki göstererek, "Gerçekte öyle borç yoktu. İş yapamamanın düşüncesi ile bunu bir kılıf olarak hazırlayarak vatandaşa sundular" dedi.

Yeniden Refah Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, seçim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2004 yılında başkanlığa seçildikten sonra 15 yıl boyunca aynı masa ve sandalyeyi kullandığını söyleyen Karayol, seçimden sonra koltuğun ilçede dolaştırıldığı iddialarına ilişkin, "Yeniden Refah Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, "Ben Ali İpiçürük belediye başkanımızdan devraldığımda 15 yıl boyunca aynı masa ve aynı sandalyeyi kullandım. Arkadaşlarım değiştirelim dediklerinde, "bu masa bu sandalye 15 yıl daha hizmet eder" dedim. Seçimden sonra yeni seçilen arkadaş mazbatayı alana kadar eski başkan görevinin başındadır. Pazartesi gününden itibaren böyle işlemler başladı. Oradaki kişisel eşyalarım gayri resmi olarak bir çuvala konulup hoş olmayan bir şekilde bana gönderildi. Bunları konuşmak dahi istemiyorum. Koltuk konusu duydum ama görmediğim için herkesin anlayışına bırakıyorum" dedi.

"İş yapamamanın düşüncesi ile bunu bir kılıf olarak hazırlayarak vatandaşa sundular"

Mevcut başkan Mustafa İlmek'in seçimden sonra algı yaptığını kaydeden Karayol, vatandaşlara duyurulan borçla ilgili olarak, "Bizim 6.5 milyon TL resmi alacaklarımız, 9 milyon TL'de yaptırdığımız işten yüklenici firmalara ödememiz vardı. 9 milyon TL borç var diye yazıldı. Nüfus oranı olarak İncesu'nun 5'te 1'i olan ilçelerde 200 milyon TL borcu olduğunu biliyorum. İş yapamamanın düşüncesi ile bunu bir kılıf olarak hazırlayarak vatandaşa sunmaktı. Mezarlığa kurduğum güneş enerjisinden 5 yılda 15 milyon TL aldığını, Saraycık'ta TCDD'den 575 bin TL'ye aldığım 32 bin metrekarelik arsayı 10-12 milyon TL'ye sattığını, benim bıraktığı 40 tane araç ve gereci kullanırken, benim bıraktığım düğün salonunu, TOKİ'leri, yolları, köy konakları kullanırken borç var diyen insan, o zaman bunları da kullanmayacaksın. Gerçekte böyle bir borç yoktu. Bu gerçek bir borç değildi. Ben kazanırsam asmam ama aylık belediyenin sosyal medya hesabından her şeyi yazacağım. Şeffaf belediyeciliği vatandaş o zaman görecek" diye konuştu.

"Yargılamaya yönelik geçmişten hiçbir şey kalmadı"

Karayol, yargılandığı davalardan beraat ettiğini kaydederek, "Algı oluşturmak için ortada bir şey varmış gibi karalama kampanyası yapılıyor. Yargılamaya yönelik geçmişten hiçbir şey kalmadı. Böyle bir şey olsa muhtar bile olamazsın. Onun arkasına sığınarak kendilerine bir şey çıkarıyorlar. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki mevcut başkanla ilgili olan duruşmayla ilgili de bir şey söylemek istemiyorum. Ben beraat kararımı aldım ve Yargıtay bunu onayladı. Varsa bir belge ortaya konulsun. 2018'de beraat kararımız var. Her şey bitti. Bununla ilgili bir şey yok. Bir haberin arkasına sığınarak kendilerine pay çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

"Yeniden Refah Partisi bize sahip çıktı"

Başkan seçilmesi durumunda partisinde bir değişiklik olmayacağını dile getiren Zekeriya Karayol, partisinin kendisine sahip çıktığını söyleyerek, "Partimde bir değişiklik olmayacak. Partimle devam edeceğim. Bunu etik bulmuyorum. İnsanlara şeref sözü veriyorum. Aynı yerimizde Yeniden Refah Partisi çatısı altında görevimize devam edeceğiz. Bütün siyasi partilerimizin il başkanları bize geldi ve aday olmamızı istedi. Yeniden Refah Partisi 1.5 yıldır bizimle ilgileniyordu. Yeniden Refah Partisi bize sahip çıktı. Bizimle ilgilendi ve takip etti. İncesu'ya gelip sordular. 1.5 yıldır benimle beraberler ve beni bırakmadılar. Genel başkanda son meydan mitingimizde bizimle beraber olacak" dedi.

"Belediyenin kör kuruşunu zayi etmedim"

"15 yıllık belediye başkanlığımda 1 gün izin kullanmadım" diyen Karayol, "Hafta sonu çalıştığımda belediyenin önündeki esnaflar şahit. Ankara'ya gittiğimde TEDAŞ'ın misafirhanesinde kalırdım. Belediye emekli sandığına kesinti olmasın diye emekli oldum. Belediyenin kör kuruşunu zayi etmedim. Yemedim, yedirmedim. Haramı helali ayırt etmedim. Bundan dolayı gezdiğim bütün yerlerde vatandaşın büyük teveccühü var. Yeni dönemde hizmetin eklenmediği, verilen sözlere ulaşılmadığı yönünde vatandaşın tepkisi var. Ben vatandaşların tercümanı oluyorum" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti'den seçildi ve AK Parti'ye geçildi ama vatandaş "hizmet yok" diyor" diyen Yeniden Refah Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol, "Yaptığım hizmetleri, aldığım araçları İncesu halkının paraları ile aldım. Belediyenin kendi imkanları bu işi yapmaya yeterli. Geçmişte yaptıklarımız bu işin ispatı. 5 yılda İYİ Parti'den seçildi ve AK Parti'ye geçildi ama vatandaş "hizmet yok" diyor. Ne oluyorsa da büyükşehir desteği ile oluyor. Konut problemi çözülebilirdi. Bir TOKİ uygulaması daha yapılabilirdi. Doğalgaza ulaşamayan vatandaşların yolları açılarak doğalgaza ulaşımları sağlanabilirdi. Çevre yolu tamamlanabilirdi. GES'e ilave yapılıp, belediyenin geliri artırılabilirdi" şeklinde konuştu.

"Özhaseki bakanım gönlünden bana başarı dilemiştir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sonsuz saygı ve sevgisi olduğunu kaydeden Karayol, "Özhaseki bakanım gönlünden bana başarı dilemiştir. O kadar yoğun işleri var ki, gecesini gündüzüne katıyor. Biz ona dua ediyor ve başarılar temenni ediyoruz. Ona bizim sonsuz saygımız ve sevgimiz var. Bizde hakkı ve hukuku var. Saygıda kusur etmeyiz. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında olan bir parti. AK Parti'nin temelini oluşturan ve kardeş olan bir parti. Ayrımız, gayrımız yok" diye konuştu.

Zekeriya Karayol ayrıca, tabandan büyük bir destek gördüğünü söyleyerek, kendi üzerinde bir birleşme olacağının altını çizdi. - KAYSERİ