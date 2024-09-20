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Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi

Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan valiler kararnamesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Merkeze çekilen 12 validen 2'sinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde övgü dolu sözler sarf ettiği Manisa ve Amasya valileri olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi merkeze çekilerek vali-mülkiye başmüfettişliği görevine getirildi.

12 VALİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Yapılan atamalar kapsamında, 12 vali merkeze çekilerek "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu valiler arasında Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Şırnak Valisi Cevdet Atay yer aldı.

ÖZEL'İN TEŞEKKÜR ETTİĞİ VALİLER MERKEZE ÇEKİLDİ

Bu valilerin arasında yer alan Manisa ve Amasya valilerinin de yer alması dikkat çekti. Bu valiler, Özgür Özel'in önceki gün Balıkesir'de yaptığı konuşmada teşekkür ettiği valilerdi.

5 VALİYE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaptığı açıklamada, "Amasya törenlerindeki Amasya valisine, Başbağlar törenlerinde Erzincan valisine, Sivas'ta 4 Eylül'deki Sivas valisine, makamında ziyaret ettiğim Kocaeli valisine, memleketim Manisa'nın devlet adamı gibi devlet adamı Manisa valisine tüm doğru tutumları için de ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye iyi diyeceğiz, kötüye kötü diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Özgür Özel Politika 3-sayfa Amasya Manisa Sözler

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Yorumlar (2)

Yorumların Efendisi:

Bir valinin birisini övdü veya eleştirdi diye merkeze çekildiğine inanmak istemiyorum.

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Can:

Özgür özel Bundan sonra , sevmediğin kim varsa hepsine övgü sözcükleri söyle ve kurtul

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