Karamollaoğlu, yüksek hızlı trenle geri döndü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu hizmet değildir" diyerek şiddetle eleştirdiği yüksek hızlı trenle geri Ankara'ya döndü.

13 Mayıs 2018 tarihinde Sivas'ta düzenlediği mitingde hızlı trenin hizmet olmadığını, hızlı tren ile Sivas'tan göçün hızlanacağını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi 'Hızlı treni getiriyoruz' diyorlar. ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından sözleri eleştirilen Karamollaoğlu, bugün Sivas'ta düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren'le Ankara'ya geri döndü. - SİVAS