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Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle yaptı

Karamollaoğlu veda konuşmasını Nesimi'nin
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Temel Karamollaoğlu, sekiz yıldır sürdürdüğü Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine Nesimi'nin "Kula minnet eylemem" dizeleriyle veda etti. Karamollaoğlu, "Genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Siyasi ikbal için makam için mevki için oy için koltuk için kula minnet eylemedim." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2016'dan bu yana sürdürdüğü görevini devrediyor. Karamollaoğlu'nun görevi bırakma kararının ardından yeni genel başkanın seçileceği Saadet Partisi 9. Olağan Kongresi başladı. Mahmut Arıkan, Birol Aydın ve Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için yarıştığı kongrede Karamollaoğlu veda konuşması yaptı.

"MAKAM, MEVKİ, KOLTUK İÇİN KULA MİNNET EYLEMEDİM"

Konuşmasında Nesimi'nin ünlü dizelerine de yer veren Karamollaoğlu, "Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman zalimin talim ettiği yola minnet etmedim. Siyasi ikbal için makam için mevki için oy için koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim." dedi.

"KILIÇDAROĞLU İLE EL SIKIŞTIK DİYE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR"

"Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar." diyen Karamollaoğlu sözlerini, "Perez'i Meclis'te alkışlatıp, Herzog'u Saray'da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6'lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar… Herkes bir şeyler söyledi. Ocu dediler, şucu dediler, bucu dediler. Ama elhamdülillah hiçbir zaman yetim hakkı yiyorlar diyemediler. Hiçbir zaman haksız ihale alıyor diyemediler. Karanlık odalarda BOP projelerine eş başkanlık ediyorlar diyemediler. Gazze'de masum çocuklar katledilirken, İsrail'e ticaret gemisi gönderiyorlar, diyemediler." ifadeleriyle sürdürdü.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Partililerden ve vatandaşlardan helallik isteyen Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bu genel başkan olarak son konuşmamdır. Tekrar söylüyorum mükemmel bir genel başkandım demiyorum, harika işler yaptım da demiyorum. Ama inanıyorum ki kalpleri elinde tutan Allah'tır. Bütün kalbimle söylüyorum ki ne yaptıysam Allah rızası için yaptım, yapmaya gayret gösterdim. Bu süreçte, bu görevi ifa ederken mutlaka eksikliklerim hatalarım olmuştur. Ancak bilerek kimseyi incitmemeye özen gösterdim. Bu süreç içinde gücüm yettiğince dilim döndüğünce partimize, milletimize hizmet etmeye çalıştım. Milli Görüş'ün temel düsturlarından biri olan 'hayra motor, şerre fren olma' adına elimden geleni yapmaya çalıştım. Bilmeden ve istemeden sizlerden, aziz milletimizden kalbini kırdığım insanlar olduysa haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin."

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMustafa deniz:

ülkeye yapılan hizmetlerin karşında durup engelleyenlerden biri olarak tarihe geçtin

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Sizi hep yanlış anladık be bilge adam. Güle güle. Saygılarımla.

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Şu ülkeye çakılan her çiviye bir bahane buldun... Erbakan olsaydı ilk işi siz ve sizin gibileri bu partiden sürerdi.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Zalimin talim ettiği yola minnet edenler mesela meral akşener ve sinan oğan

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

helal olsun giderayak kalaslara uzun ve kalın çiviler çakıp gitti

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Haber YorumlarıÖmer İlhan Güneş:

koltuk değneği misali...

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Haber YorumlarıHalkçı:

Uşan Meral kemal sen alayınız birleşti yine deviremediniz. Bu saatten sonra Erdoğan'a değil bu turşulara kızmak gerek. Adam yıllardır geleni gideni tokatlıyor öyle ya da böyle .

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