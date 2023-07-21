Karamollaoğlu: Türkiye, Kıbrıs'ta askeri varlığını güçlendirmeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta elde ettiği kazanımları kaybetmemek için Ada'daki askeri varlığını daha da güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İslam aleminin hicri 1445 yılını tebrik etti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatan Karamollaoğlu, Kıbrıs konusunda Milli Selamet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonunun, bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya barış ve huzurun geldiğini vurgulayan Karamollaoğlu, Kıbrıs'ın, Milli Görüşçülerin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, bugün bir Kıbrıs sorununun olmadığını belirten Karamollaoğlu, 'Kazanımlarımızı kaybetmemek için Türkiye, Ada'dan asker çekmek bir yana askeri varlığını daha da güçlendirmelidir.' dedi. Saadet Partisinin kuruluşunun üzerinden 22 yıl geçtiğini hatırlatan Karamollaoğlu, 'Dünden bugüne nice badireler atlattık, ama hep aynı kararlılıkla yolumuza devam ettik. Partilerimiz kapatıldı, cezaevlerinde yattık, siyasi yasaklı kılındık, ama hep aynı azim ve inançla hedeflerimiz doğrultusunda koşmaya devam ettik.' diye konuştu. Ankara'da taksi ücretlerine yüksek oranda zam yapıldığını kaydeden Karamollaoğlu, Türkiye'nin ekonomik problemlerinin devam ettiğini dile getirdi.