Karamollaoğlu, BTP'yi Millet İttifakı'nda istemiyor mu? Hüseyin Baş, sosyal medyadan sordu: Doğru mu Temel amca?

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş'ı CHP'den milletvekili adayı yapmak ve 6'lı masaya davet etmek istediği öne sürüldü.

SAADET LİDERİ, BAŞ'IN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTI

Ancak CHP liderinin bu önerisine 6'lı masada ittifak yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun karşı çıktığı öğrenildi. Ortaya atılan iddiaya göre Karamollaoğlu, çekişme halinde oldukları BTP'nin ittifakta yer almasını, masadaki 7. parti olmasını istemiyor.

"DOĞRU MU TEMEL AMCA?"

Siyaset gündeminde yankı uyandıran bu haberler üzerine BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir adım geldi. Twitter'da söz konusu iddiaların yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da etiketleyerek, "Doğru mu bu Temel amca?" sorusunu yöneltti. Parti liderleri arasındaki en yaşlı isim olan Karamollaoğlu ise henüz en genç parti lideri Baş'a bir yanıt vermedi.