Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, yeni görev yerine alkışlarla uğurlandı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 2 yıldır kaymakamlık yapan Muhammed Huzeyfe Onur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına atanmıştı. Kaymakam Onur, Karaisalı ilçesinden alkışlarla uğurlandı.

Önce Karaisalı Kaymakamlığında bir araya gelen Karaisalı Protokolü, Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur için Kuran-ı Kerim okuttu ve dua edildi.

Daha sonra Kaymakamlık bahçesinde Karaisalılar tarafından veda töreni düzenlendi. Veda anında Karaisalılar Kaymakam Onur'a hizmetleri için teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar dilediler.

Vedalaşma töreni sonuna Karaisalılar Kaymakam Onur'un alkışlarla uğurladılar. - ADANA