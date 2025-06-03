Karabük'te Yangın Alanı Ağaçlandırılacak

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, geçtiğimiz yıl Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen alanın Kurban Bayramı sonrasında ağaçlandırılmaya başlanacağını duyurdu.

Milletvekili Şahin, 16 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve yaklaşık 88 hektarlık alanın zarar gördüğü yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yaraların sarılmaya başlandığını belirtti.

Yangına 2 hava aracı, 75 kara aracı ve yüzlerce personelle cansiperane müdahale edildiğini hatırlatan Şahin, yangının daha da büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

Şahin, yangının ardından hızla harekete geçildiğini vurgulayarak, "Damgalama işlemleri tamamlandı. Bu süreçte toplam 12 bin 971 metreküp odun damgalandı ve açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Ardından kesim ve üretim çalışmaları yapıldı. Şu an itibarıyla boşaltma işlemleri de tamamlandı." dedi.

"Ağaçlandırma Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak"

Yanan alanın tamamen temizlendiğini aktaran Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hazırlanan ağaçlandırma projesinin ihalesi yapıldı ve yüklenici firma 10 Haziran'da çalışmalara başlayacak. Yaklaşık 88 hektarlık bu alan, toprak yapısına uygun türlerle yeniden ağaçlandırılacak. Ağaçlandırma çalışmaları bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylece yanan ormanlık alan yeniden yeşerecek."

Şahin, orman yangınlarıyla mücadelenin hem afet yönetimi hem de ekolojik denge açısından son derece kritik olduğuna dikkat çekerek, emeği geçen tüm kurum ve personellere teşekkür etti.

Şahin'den Duyarlılık Çağrısı

Öte yandan yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riskinin arttığına dikkat çeken Şahin, Karabük genelinde ormanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak vatandaşları uyardı.

"Ormanlarımız sadece bizim değil, gelecek nesillerin de ortak mirasıdır. Her bir ağacın, her bir orman alanının korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda alınan ormanlara giriş yasağı kararına herkesin hassasiyetle uymasını bekliyoruz. En küçük bir ihmal, büyük felaketlere yol açabilir. Tüm hemşehrilerimi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerinikullandı. - KARABÜK