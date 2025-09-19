Karabük'te 'Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' toplantısı düzenlendi

Karabük'te MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal başkanlığında "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Konal, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Bulduk Özdemir, Muzaffer Gökmen ve Mustafa Çavuş ile partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve partililerin de bulunduğu toplantıda konuşan Konal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" Türkiye buluşmaları kapsamında yarın Ankara'da da toplantı yapacaklarını söyledi.

Toplantıların Erzurum'da başladığını belirten Konal, "İstanbul'da, Tokat'ta ve diğer illerimizde devam ediyor. Şu anda 18 ilde bu program sürdürülmektedir. 81 ili dolaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ilçe, mahalle ve köyleri dolaşacağız." dedi.

Konal, milliyetçi, ülkücü hareketin her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye, bir devlet aklıdır. Sadece Milliyetçi Hareket Partisinin kendi projesi değildir. Sayın Genel Başkanımız bu işin başını çekmektedir. Bu problem, siyaset üstü problemdir. TBMM'de bir parti hariç bütün partilerin kurduğu ve üye verdiği komisyon çalışmaktadır. Biz sadece siyasi olarak değil sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, vatandaşlarımızı, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, herkesin hassasiyetini not alıp komisyonlara iletmek suretiyle inşallah Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik sürecinin yeni inşasını yapacağız."

Süreci provoke etmek isteyenlerin algı yönetimlerine dikkati çeken Konal, "Ama hepsinin içi boş, mesnetsiz. Biz mesnetli şekilde gidiyoruz. Bizim aklımız, fikrimiz Türkiye. Milliyetçi Hareket Partisinin bu mevzudan oy kazancı veya kaybı gibi bir derdi yok. Bütün derdimiz evlatlarımıza, torunlarımıza güçlü Türkiye bırakmak, güçlü devlet bırakmak." diye konuştu.

Programları kapsamında Gaziler Derneği, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret eden Konal ve beraberindekiler, Valilik, Şehit Aileleri Derneği, Özçelik-İş Sendikası ve Muhtarlar Derneğine de ziyarette bulunacak.