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Karabük'te AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Karabük'te AK Parti milletvekilleri mazbatalarını aldı

Politika Haberleri

AK Parti MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç, Karabük'te yapılan seçimlerde milletvekili seçildi. İl Seçim Kurulu binasında düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.

Karabük'te 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Av. Cem Şahin ile Ali Keskinkılıç düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemde Karabük'ü temsil edecek olan Av. Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, beraberinde İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe başkanları ve partilerle birlikte İl Seçim Kurulu binasına gelerek mazbatalarını Karabük Ağır Ceza Başkanı ve İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Duran'dan teslim aldı.

Adliye binası önünde açıklama yapan İl Başkanı Ferhat Salt, 14 Mayıs'ta Karabüklülerin AK Parti'yi birinci parti olarak belirlediklerini ifade etti.

Milletvekili Şahin, hem Karabük halkına hem de teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte hizmet etmekten şeref duyacağız. Bundan sonraki süreçte bize oy versin vermesin tüm Karabük halkının hizmetindeyiz. Dolayısıyla demokrasinin temel kuralı olan bu kurala da riayet edeceğiz" dedi.

Milletvekili Keskinkılıç da aldıkları oyları helal ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Tören, Şahin ve Keskinkılıç'ın partililerle fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Keskinkılıç AK Parti Karabük Politika Haberler

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