Karabük İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantısında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Kınandı

Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, savaşın bile bir hukukunun ve ahlakının olduğunu belirterek, bu vahşeti ve zulmü kınadıklarını ifade etti. Ayrıca toplantıda Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyünde yapılan imar planı çalışmaları da ele alındı.

Karabük İl Genel Meclisi ekim ayı olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Sözen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Savaşın bile bir hukukunun, bir ahlakının olduğunu belirten Sözen, "Bu vahşeti bu zulmü kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyünde, nazım ve uygulama imar planı çalışmalarının onaylanmasıyla ilgili hususa değinen Sözen, "Yazı köyünde vatandaşlarımızın doğal gaz çalışmalarının yapılabilmesi ve evlere dağıtılabilmesi hususunda talepleri bulunmaktaydı. Müzakereler sonucunda da geçen ay itibarıyla gelmiş olduğumuz son noktada da Yazı köy imar planları tamamlanmış ve onaylanmış. Yalnızca köyümüzü ilgilendiren ve içinde bulunan Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünü ilgilendiren bölümlerle ilgili konunun yeniden görüşülmesi ve bu konunun yeniden incelenmesi istenmiştir." diye konuştu.

Sözen, sürecin daha hızlı ilerlemesi adına olağanüstü bir toplantı kararı aldıklarını aktararak, yapılacak çalışmaları hızlandırmak için bugün itibarıyla Koruma Kurulundan gelen düzeltmeleri de meclis kararına bağlayıp İl Genel Meclisinin vereceği kararla önlerinde hiçbir engelin kalmayacağı şekle getirmiş olacaklarını kaydetti.