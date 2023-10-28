Karabağlar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

İzmir Karabağlar'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100.yılı resmi kutlamaları, '100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Garnizon Komutanı Personel Albay Levent Karamalak, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selviyopu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'yla sona erdi. Tören sonunda Kaymakam Cemil Özgür Öneği ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karabağlar Belediyesi tarafından yenilenen "100. Yıl Uğur Mumcu Parkı"nı birlikte dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Günün anısına fotoğraf çektirdiler.