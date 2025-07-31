Kanada'nın Filistin Devleti'ni Tanıma Kararı İsrail'den Sert Tepki Aldı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas'a bir ödül niteliğindedir ve Gazze'de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada'nın Filistin devletini tanıma yönündeki adımını "tarihi" olarak niteleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada'nın da katılmasına İsrail hükümetinden sert tepki geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın adımının "kabul edilemez" olduğu belirtilerek, "Kanada hükümetinin böyle bir dönemde tutum değiştirmesi, Hamas'a bir ödül niteliğindedir ve Gazze'de ateşkes sağlanması ile rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara zarar vermektedir" denildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kanada'nın Filistin devletini tanıma yönündeki "tarihi" adımını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Resmi Filistin basınında yer alan haberlere göre; Abbas, Kanada'nın bu adımının "bölgede barış, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini" ifade etti.

Kanada, Filistin'i tanıyacağını duyurmuştu

Kanada Başbakanı Mark Carney, iki devletli çözümün İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşayabilmesi için gerekli olduğunu belirterek, "Bu nedenle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" açıklamasında bulunmuştu. - TEL AVİV