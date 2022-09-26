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Son dakika haber... Kanada, Mahsa Amini'nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım uygulayacak

Politika Haberleri

Son dakika haber... Kanada, Mahsa Amini'nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım uygulayacak

Son dakika haberleri: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Mahsa Amini'nin ölümünde sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Mahsa Amini'nin ölümünde sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Amini'nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Trudeau yaptığı açıklamada, " İran'ın tekrar tekrar insan haklarını hiçe saydığını gördük, şimdi bunu Mahsa Amini'nin ölümü ve protestolara yönelik baskıyla görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İran'ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağımızı duyuruyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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