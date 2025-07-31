Kanada, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni Tanıyacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve neden olduğu insani krize tepkiler sürerken, Filistin'e bir destek de Kanada'dan geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin uzun süredir iki devletli çözüm fikrine bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, "Sivillerin giderek artan acıları, barış, güvenlik ve insan hayatının onurunu desteklemeyi hedefleyen koordineli uluslararası eylemde gecikmeye yer bırakmamaktadır" ifadelerini kullandı. "İki devletli çözümü korumak, şiddet veya terörizm yerine barışı seçen tüm insanlarla birlikte durmak ve İsrail ile Filistin devletlerinin barış içinde bir arada yaşama konusundaki doğal arzularını güvenli ve müreffeh bir gelecek için tek yol haritası olarak onurlandırmak anlamına gelir" diyen Karney, "Bu nedenlerle Kanada, 2025 yılının eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80'inci oturumunda Filistin Devleti'ni tanıma niyetindedir" ifadelerine yer verdi.

"İsrail için barışa giden yol, Filistin Devleti'ni de gerektirmektedir"

Kanada'nın güçlü ve demokratik bir Filistin yönetiminin yanında, İsrail'in varlığını da desteklediğini hatırlatan Carney, "Kanada, Orta Doğu'da barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız bir devlet olarak İsrail'in varlığını her zaman kararlılıkla destekleyecektir. İsrail için kalıcı barışa giden yol, aynı zamanda İsrail'in güvenlik ve barışa ilişkin vazgeçilmez haklarını tanıyan, yaşayabilir ve istikrarlı bir Filistin Devleti'ni de gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Kanada yapıcı bir ortak olacaktır"

Uluslararası ortaklarıyla birlikte Filistin için yönetişim ve güvenlik düzenlemelerini belirleyen ve Gazze'ye gerekli ölçekte insani yardımın ulaştırılmasını sağlayan bir barış planı için çalışacaklarını vurgulayan Carney, "Kanada, bölgede adil, anlamlı ve kalıcı bir barışın ve tüm Filistinlilerle İsraillilerin onuruna, güvenliğine ve özlemlerine saygı duyan bir geleceğin inşasında yapıcı bir ortak olacaktır" dedi. - OTTAWA