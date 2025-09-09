Kanada Başbakanı Mark Carney'den İsrail'in Katar'a Saldırılarına Kınama

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "Kanada, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınıyor. Bu saldırılar, şiddetin kabul edilemez bir şekilde yayılması ve Katar'ın egemenliğine bir hakarettir" dedi.

Kanada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı açıklamada, "Kanada, İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarını kınıyor. Bu saldırılar, şiddetin kabul edilemez bir şekilde yayılması ve Katar'ın egemenliğine bir hakarettir" dedi.

Söz konusu saldırıların amaçları ne olursa olsun bölgedeki çatışmanın tırmanması için ciddi bir risk oluşturduğuna vurgu yapan Carney, "Bu tür saldırılar, Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani son derece yapıcı bir rol oynadığı, barış ve güvenliği ilerletme, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yapılan çabaları doğrudan tehlikeye atmaktadır" dedi. - OTTAWA