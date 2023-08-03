Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau boşanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Sophie Gregoire Trudeau ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Trudeau, yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, Sophie ve ben birçok anlamlı ve zor konuşmadan sonra ayrılma kararı aldığımızı paylaşmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, birbirimize ve inşa ettiğimiz ve etmeye devam edeceğimiz her şeye derin sevgi ve saygı duyan yakın bir aile olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın iyiliği için, bizim ve onların mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ederiz" dedi. Çift, 18 yıl önce evlenmişti.