Haberler

Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheli yakalandı.

  • İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı.
  • Yakalanan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları, örgüte ait şirketlerde çalıştıkları ve gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları tespit edildi.
  • Operasyonlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 27 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini operasyon sonucu 71 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya X paylaşımında, "İstanbul merkezli 27 ilde FETÖ'ye yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; aktif kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı 71 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İEM Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın Bursa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ'ye üye oldukları, Örgüte ait şirketlerde daha önce çalıştıkları, Örgütün gizli haberleşme yöntemini kullandıkları ve Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLutfi turan:

Bitmedi bitiremediniz Size ters gelen rakip kim varsa fetocu deyip içeri atın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Fetöymüş..Bir örgüt olması için silah olması lazım.gariban,Çolok çocuk yaşlı demeden evine ekmek götürmeye çalışan insanları topluyorlar ,FETÖ ye operasyonmuş.Kamu görevlileriymiş ellerindeki silahları da almışlar mı.FETÖ diye bir şey mi kaldı.Kaldıysa İktidarın kendisine bakılsın

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Üst kademeden başlamadıkça , siyasilere sıra gelmedikçe bu hiç bitmez . Başta Melih gökçek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

yillar gecti halami fetocular eger gercekten mücadele edilseydi bu gün fetonun ismi bile unutulurdu, herkezin tanidigi siyasi ayak mecliste partide gercek bir mücadele olsaydi ilk önce pensilvanyaya toplu halde giderek salya sümük aglayarak el etek öpenler 1 dolarini alanlar meclis kürsüsünde feto hainini övenler dönde bu hasret bitsin veya sorun hoca efendiye bir arzusu varmi diyenler hesap verirdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Şerif Sezer ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı

Ünlü oyuncu ölümle burun buruna geldiği kazayı ilk kez anlattı
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.