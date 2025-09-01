Kamu Çalışanlarının Talepleri Dinlendi

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Dönmez, Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, eğitim, sağlık, büro hizmetleri ve yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda kamu çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kamu çalışanlarının beklentilerini yakından takip ettiklerini kaydeden Dönmez, "Sendikalarımızın temsil ettiği kitlenin taleplerini doğrudan muhataplarından dinlemek bizim için son derece kıymetli. Bugün burada dile getirilen her konuyu not aldık. Hem TBMM'de hem de ilgili bakanlıklar nezdinde çözüm için gayret göstereceğiz. İstişare ortak aklı ortaya çıkarır, ortak akıl da bereketi artırır. Biz de bu anlayışla sendikalarımızın görüşlerini dinliyor, çözüm yollarını birlikte değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen yöneticileri ise kamu çalışanlarının hak ve taleplerinin daha iyi şartlarda karşılanabilmesi için bu tür buluşmaların önemine dikkati çekerek, Dönmez'e teşekkür etti.