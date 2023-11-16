Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Yüzyılı'nda Ombudsmanlık ve Üniversiteler konulu bir dizi konferans vermek üzere Iğdır, Ağrı İbrahim Çeçen ve Kars Kafkas Üniversitelerinde öğrencilerle bir araya geldi. Ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret eden Malkoç, Vali Çiftçi'yi tebrik etti ve günün anısına Oltutaşı tespih hediye aldı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu bir dizi konferans vermek üzere; Iğdır, Ağrı İbrahim Çeçen ve Kars Kafkas Üniversitelerinde öğrencilerle bir araya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Yaklaşık üç ay önce Erzurum Valiliğine atanan Mustafa Çiftçi'yi tebrik eden Malkoç, Vali Çiftçi'yi görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, Malkoç'a günün anısına Oltutaşı tespih hediye etti. - ERZURUM