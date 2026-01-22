Haberler

Özgür Özel, Kamer Genç'i andı

Özgür Özel, Kamer Genç'i andı
Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milletvekili Kamer Genç'in vefatının 10. yıl dönümünde paylaşımlarda bulunarak onu andı. Özel, sosyal medya hesabında Genç ile olan fotoğraflarını paylaşarak, onu özlemle andığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i vefatının 10'uncu yıl dönümünde andı.

Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kamer Genç ile çektiği fotoğrafını ve mezarı başındayken çektiği fotoğrafı sanal medya hesabından paylaştı. Özel, "Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
