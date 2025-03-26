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Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Yolda aracını durduran ve vatandaşların sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmayan Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla cezaevine uğurlandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

VATANDAŞLAR SLOGANLA KARŞILADI

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu arabasını durdurarak vatandaşların yanına gitti. Vatandaşlarla el sıkışan Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla aracına binerek Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.

İMAMOĞLU'NA OY DA VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde Ekrem İmamoğlu için oy kullanmıştı.

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Adam hem CHP'yi hem ülkeyi bitirmeye yemin etmiş adeta; durmak bilmiyor. Dede kaç tane seçim kaybettin, AKP baştaysa bu kendi başarıları değil tamamen senin basiretsizliğin. Sal artık, bırak şu güzel ülkemin yakasını.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

chp de lider sorunu yokki hiç bir zaman da olmadı her an lider vasfında birileri chp de vardır milli şef in bile karşısına ecevit aday oldu kazandı kemal bey neden halkın umudu olacakki bunlar akp nin köpürttüğü durumlar kemal gelsin biz yolumuza bakalım kafası kemal olmasaydı akp 10 yıl önce gitmişti onun için kemali köpürtenlere aldanmayın

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

CHP lilerin kafası çok karışık çok. Napsak da şu Chp'yi iktidar olmaktan uzak tutsak diye sürekli arayış içindeler. :))

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bay Kemal yetistirdigin ve oglum diye bagrina bastigin tipler, rusvetci, dolandirici, sahtekar cikti, senin hicmi bir sucun yok? Milleten ozur dile ve partinin basina gec ve yeni bir yapilanmaya git. Mustafa Kemal’in Partisini Mafia, rusvet be sahtekarlik burosu yaptiniz, yaziklar olsun size.

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Haber YorumlarıBurhan Ulutaş:

bırakın Allah aşkına bu adam suanki mevcut düzende n daha karakterli bir adam ben seviyorum yolu açık olsun

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

dedemmmmmm gel artık şu partinin başına,hırsızı arsızı aldı başını gitti dedeeee

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Özdağın umudu kılıçdaroğlu

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