Kalabalığı görünce aracından indi! Kılıçdaroğlu'na yoğun sevgi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

VATANDAŞLAR SLOGANLA KARŞILADI

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür eden Kılıçdaroğlu arabasını durdurarak vatandaşların yanına gitti. Vatandaşlarla el sıkışan Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla aracına binerek Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.

İMAMOĞLU'NA OY DA VERMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün de CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde Ekrem İmamoğlu için oy kullanmıştı.