Kahramanmaraş'taki saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından eğitime 2 gün ara verileceği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu olay bireysel bir hadise terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Çiftçi, "Okulda öğrenci olan 14 yaşındaki çocuk okula gelerek rastgele ateş açtı. Saldırıda 9 kişi öldü. Ölenlerden 1'i öğretmen 8'i öğrencidir. 3'ü ağır 6 yaralımız var vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Olayın duyulmasıyla beraber hemen olay yerine intikal ettik. Cumhurbaşkanımızıda anbean bilgilendirdik. Bu olay bireysel bir hadise terör değil. Dün Şanlıurfa'da bugün de Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar bizi derinden üzdü. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara veriyoruz. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yapıyor. Olayın tüm boyutuyla araştırıyoruz. Okullarda gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
