Kahramanmaraş'ta 110 Köy Konutunun İnşası Tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yapılan 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum, depremzede vatandaşların duygularını paylaşarak, yıl sonuna kadar tüm vatandaşların evlerine kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşasının tamamlandığını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Murat Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depremzede Adem Akpınar'ın "Devletim çifte bayram yaşattı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika