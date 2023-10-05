Kahramanlar Operasyonları Kapsamında 24 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

"Kahramanlar" operasyonları çerçevesinde toplamda 24 terör örgütü üyesi yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplamda 24 Bölücü Terör Örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya Erzurum, İstanbul, Gaziantep ve Şırnak'ta toplamda 24 BTÖ üyesinin yakalandığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü Terör Örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları çerçevesinde; Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9'u Erzurum'da 8'i İstanbul'da 4'ü Gaziantep'te 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."