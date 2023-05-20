Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katıldı, Bakan Soylu'dan yorum gecikmedi: Acınası işler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ülkücü grubun yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında Kaftıcoğlu'nun arkasında Göktürk Kağanlığı'nın sancağıNI açan vatandaşlar bozkurt işaretleri eşliğinde "Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" sloganları attı. Kaftancıoğlu'nun görüntüleriyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunların hepsi acınası işler" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından Cumhur ve Millet İttifakı tarafları çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda ülkücü bir grubun yürüyüşüne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri dikkat çekti.

SLOGAN ATTILAR

Kaftancıoğlu'nun katıldığı yürüyüşte Göktürk Kağanlığı'nın sancağı ve Azerbaycan bayrağı açıldı. Bayrakların önünde yürüyen Kaftancıoğlu'nun arkasındakiler ise bozkurt işareti yaparak, "Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" sloganları attı.

"ANLIYORUM Kİ KILIÇDAROĞLU OCAK TEŞKİLATI KURACAK"

Kaftancıoğlu'nun görüntüsüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden "Söylemiştim" notuyla paylaşım yapan Soylu, "Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı ocak teşkilatı kurma hassasiyeti içine girmişler. Bunların hepsi acınası işler" ifadelerini kullandı.

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