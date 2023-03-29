Kadınlar için yapılacak düzenlemeleri anlatan Kılıçdaroğlu: Bay Kemal kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez

Seçimleri kazanması halinde ilk 6 ayda kadınlar için yapacaklarını yayınladığı video ile duyuran Kemal Kılıçdaroğlu, 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını talep eden Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video yayımladı. Videoya Kılıçdaroğlu, "Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez." notu düştü.

Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan HÜDA PAR ile ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi'nin aile ve 6284 sayılı Kanun'un çıkarılması talebi üzerinden kadınlara seslendi. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk 6 ayda kadınlar için hayata geçireceği uygulamaları anlatan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"KADINLAR ÇOK AMA ÇOK KAYGILILAR"

"İyi akşamlar sevgili halkım. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarını bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var.

"KADINLAR EN TEMEL HAKLARININ ALINMASI TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYALAR"

Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine her şeye yetmeye çalışıyorlar ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik.

"SİZLERİ OY İÇİN YARI YOLDA BIRAKTILAR"

Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, "Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz" propagandasını yaptılar, aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor.

"BAY KEMAL ASLA KADIN HAKLARI ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPMAZ"

Altını özellikle çizmek isterim, Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadını kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler.

"BAY KEMAL KADIN GİRİŞİMCİNİN ÖNÜNÜ AÇMAYI ÖNERİYOR"

Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara ne önerdiğini hatırlatmak isterim. Aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. Kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor. İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. Halka açık şirketlerde, kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor.

"BOŞANAN KADINLAR İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLAR FONU"

Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor. Kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor.

"KADINLAR İÇİN DE BAHAR GELECEK"

Bay Kemal aslında baharların en güzelini vadediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe Türkiye'nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor"