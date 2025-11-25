Haberler

Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur

Güncelleme:
AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Dalkıran, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın ortak meselesi olduğunu ve mücadelenin evrensel nitelik taşıdığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu kaydeden Dalkıran, AK Parti iktidarında kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırdıklarını ve koruyucu-önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Dalkıran kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta güçlenmesinin şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından olduğunu vurgulayarak, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Politika
Haberler.com
