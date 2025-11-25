Kadına Yönelik Şiddet İnsanlık Suçudur

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Dalkıran, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın ortak meselesi olduğunu ve mücadelenin evrensel nitelik taşıdığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu kaydeden Dalkıran, AK Parti iktidarında kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki altyapıyı güçlendirdiklerini, cezai yaptırımları artırdıklarını ve koruyucu-önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Dalkıran kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta güçlenmesinin şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından olduğunu vurgulayarak, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceklerini ifade etti.