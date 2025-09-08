Haberler

CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Güncelleme:
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul İl Başkanlığı önündeki polis ablukasında ağır yük taşıyan kadın polise yardım etmek istedi. Yardımı reddedilen Tanal, çevredeki erkek polislere tepki göstererek "Yazık günah, arkadaşımıza yardımcı olun" dedi.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınarak yerine Gürsel Tekin'in kayyum atanmasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. CHP Gençlik Kolları'nın çağrısıyla başlatılan destek nöbetinin ardından İstanbul Valiliği üç günlük eylem yasağı ilan etti. İl binası polis ablukasına alınırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partililere "Baba ocağına sahip çıkın" çağrısı yaptı.

PARTİLİLER BİNAYA AKIN ETTİ

Özel'in çağrısının ardından milletvekilleri ve yüzlerce partili, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Barikatların aşıldığı bölgede tansiyon bir an olsun düşmedi.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Gergin atmosferde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile görevli bir kadın polis arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Ağır bir yük taşıyan ve güçlükle ilerleyen kadın polise yardım etmek isteyen Tanal'ın teklifini polis kabul etmedi. Zorlanarak yürümeye devam eden polis memuru, çantayı tek başına taşımayı sürdürdü.

"YAZIK GÜNAH, ARKADAŞIMIZA YARDIMCI OLUN"

Duruma tepki gösteren Tanal, çevredeki erkek polislere dönerek, "Neden kadın polise böyle bir yük taşıtıyorsunuz? Tüm erkekler de bakıyor, yazık günah ya… Arkadaşımıza yardımcı olun" sözleriyle sitem etti.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Chp artık dikiş tutmaz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
