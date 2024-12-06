Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti

 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi

Okullarda yeni dönem! Kılık kıyafet serbestliği kaldırıldı
Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı

Netanyahu'nun canını sıkacak gelişmeyi Hamas duyurdu

Kadın Muhtar Şenay Çelik, Doğankent’i Güzelleştiriyor

Kadın Muhtar Şenay Çelik, Doğankent’i Güzelleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Doğankent Beldesi'nde muhtar seçilen Şenay Çelik, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurgularken, hem muhtarlık hem de annelik görevlerini başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesi'nde yaşayan Muhtar Şenay Çelik, çevresini kadın eliyle güzelleştiriyor.

Doğankent Beldesi'nde Aksaray Mahallesi Muhtarı olan Şenay Çelik, Mart ayında yapılan seçimlerle muhtar seçildi. 46 yaşındaki Çelik, daha önce iş hayatına atılmadığını ve muhtarlıkla hayatının değiştiğini ifade etti.

"Halkın sevgisiyle buraya geldim"

Mahalle sakinlerinden destek gördüğünü ifade eden Çelik, "Halkın sevgisi ve desteğiyle buraya geldim. Beni çok seviyorlar ben de onları çok seviyorum. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının en erken tanındığı ülkelerden biriyiz. Kadınlar olarak daha fazla işler başaracağımızı düşünüyorum. Biz her şeyi başarabiliriz. Muhtar olduğumda çekindiğim zamanlar oldu ama bunların üstesinden geldim. Herkes bana alıştı. Şimdi her şey çok iyi gidiyor" cümlelerini kullandı.

"Hem annelik hem muhtarlık görevimi yapıyorum"

" 3 erkek çocuk annesiyim. Üniversite, lise ve ilkokul çağında 3 erkek evladım var. Hem annelik görevimi hem de muhtarlık görevimi yerine getiriyorum. Genelde işlerimi evden idare ediyorum. Mahalle sakinleri bana kolaylıkla ulaşabiliyor. Eşim, dostum, arkadaşlarım geliyor. Muhtarlık işleri, imza, mühür için gelenler oluyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Küçükmurat ise 16 yıldır Aksaray Mahallesi'nde ikamet ettiklerini, muhtarlarından son derece memnun olduklarını ve siyasette kadınların daha çok yer alması gerektiğini ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
img

Milyonlarca yıllık peribacası böyle çöktü
img

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.