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Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

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Yerel seçim için geri sayım devam ederken Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy adayı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu'nu açıklaması tüm gözlerin bu ilçeye çevrilmesini de beraberinde getirdi. İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gördüğü Kadıköy için ince eleyip sık dokuyan CHP'nin de Maçoğlu'nun karşısına Mesut Kösedağı'nı çıkaracağı öğrenildi.

Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partilerin aday belirleme süreci devam ederken belli başlı ilçelerin bu seçimde daha fazla ön planda olması bekleniyor. Bu ilçelerden birisi de hiç kuşkusuz ki Kadıköy...

KOMÜNİST BAŞKAN VE ALEVİ DEDESİ SAHADA

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 65'in üzerinde oy aldığı Kadıköy'de bu dönem Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, AK Parti'nin de Alevi dedesi Veli Arslan'ı tercih etmesi sonrası tüm gözler CHP'nin adayının kim olacağına çevrildi.

Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

CHP'NİN ADAYININ KÖSEDAĞI OLMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre; CHP'nin Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen İBB CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kösedağı'nı aday göstermesi bekleniyor.

Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kollarında Başlayan Kösedağı, aday adaylığını açıkladığı toplantıda "Dayanışma ile omuz omuza verdiğimiz Kadıköy'de, Kadıköy'e değer katacak projelerle... Bir Kadıköy genci olarak, Kadıköy Beldiye Başkanlığına adayım! Kadıköy mesut olacak" ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Vatandaş:

Keşke kadıköyde otursaydım kominist dedikleri bu adama oy verirdim. Adam gibi adam, inşallah kazanır diyorum

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