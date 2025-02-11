Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum
Sakarya'da kaçak inşa ettirdiği evi yıkılan bir vatandaş, "Ev kaçak olabilir, yıkım emri olabilir. Fakat bende bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi utanıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Sakarya'da kaçak inşa edildiği gerekçesiyle yıkılan bir evin sahibi, yaşadığı mağduriyeti dile getirirken yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıkım sırasında konuşan vatandaş, "Ev kaçak olabilir, yıkım emri olabilir. Fakat ben de bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"ADAMIN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"
Kısa sürede viral olan videonun altına "Utanmaz", "Partiye zararı senin gibiler veriyor olabilir mi?", "Utanman gereken şey çok başka", "Adamın özrü kabahatinden büyük" şeklinde yorumlar yapıldı.