Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Sakarya'da kaçak inşa edildiği gerekçesiyle yıkılan bir evin sahibi, yaşadığı mağduriyeti dile getirirken yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıkım sırasında konuşan vatandaş, "Ev kaçak olabilir, yıkım emri olabilir. Fakat ben de bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ADAMIN ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

Kısa sürede viral olan videonun altına "Utanmaz", "Partiye zararı senin gibiler veriyor olabilir mi?", "Utanman gereken şey çok başka", "Adamın özrü kabahatinden büyük" şeklinde yorumlar yapıldı.