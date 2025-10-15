Haberler

Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada
Güncelleme:
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikli gündemi, Gazze'deki ateşkes, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Ayrıca toplantıda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının 4 önemli konu başlığı var.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ

Gazze'de barış için tarihi imzalar Mısır'da atıldı. Tıpkı anlaşmada olduğu gibi ateşkesin uygulanması noktasında da Türkiye aktif rol oynayacak. Bunun için kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının muhataplarıyla yaptığı temaslar üzerinde durulacak.

Türkiye'nin Gazze konusundaki önceliği bölgeye insani yardımların hızla ulaştırılması. Ardından mazlum Filistinlilerin huzur ve güven içinde yaşayacağı bir Gazze'nin yeniden inşası.

Bu doğrultuda Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar da toplantıda konuşulacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; toplantının bir diğer gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak.

Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarının yanı sıra terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

Suriye'ye ve özellikle de terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açılacak. Bu konuda dışişleri ve savunma bakanları ile MİT başkanının Suriyeli mevkidaşlarıyla Ankara'da yaptığı kritik toplantının çıktıları ele alınacak.

EKONOMİK GÖSTERGELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ile 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek.

Programın temel hedefi olan enflasyonu tek haneye düşürmeye dair yapılacaklar ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK

Kabinede gündeme gelecek bir diğer önemli başlık ise eğitim sistemi olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin düşürülmesi yönündeki hazırlıkları kabineye anlatacak. Tekin yeni modelin detayları ve uygulanma takvimi hakkında sunum yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

