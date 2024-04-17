Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik " Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

"KABİNE'DE DEĞİŞİM OLACAKSA BU CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİDİR"

AK Partili Çelik, "Yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarını, çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. MYK'da, Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEĞİ TAMDIR"

Çelik, bir gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili sorusuna "Ekonomik programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.