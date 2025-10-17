Haberler

John Bolton'a Gizli Belgeleri Usulsüz Bulundurma Suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında gizli belgeleri usulsüz biçimde bulundurma ve paylaşma suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'a gizli belgeleri usulsüz biçimde bulundurma ve paylaşma suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Maryland eyaletindeki Greenbelt federal mahkemesine sunulan ve jüri tarafından kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, gizli belgeleri bulundurmaya yönelik 10, paylaşmaya yönelik 8 ayrı suç isnadı yer aldı. Savcılara göre Bolton, gizli belgeleri kişisel e-posta hesabı ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşarak federal yasaları ihlal etti.

Pondi: "Hiçkimse hukukun üstünde değildir"

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, suçlamalara konu belgelerin "düşman devlet liderlerine ilişkin istihbaratlar ile bu bilgilerin elde edilmesinde kullanılan kaynak ve yöntemleri içerdiği" aktarıldı. Suçlu bulunması halinde Bolton'un gizli belgeleri usulsüz biçimde bulundurma ve paylaşma suçlarının her birinden 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'deki tüm vatandaşların adaletin önünde eşit olduğunu belirterek, "Gücünü kötüye kullanan ve ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan herkes hesap verecektir. Hiç kimse kanunun üzerinde değildir" açıklamasında bulundu.

Bolton suçlamaları reddetti: "Bu bir intikam girişimi"

Bolton ise yayımladığı yazılı açıklamada suçlamaları reddederek, "Trump yönetimi beni hedef alıyor, bu bir intikam girişimidir" ifadelerini kullandı. Bolton'un avukatı Abbe Lowell da suçlamaların müvekkilinin 45 yıllık kamu hizmeti boyunca tuttuğu kişisel günlüklerle ilgili olduğunu belirterek "Günlük tutmak suç değildir" dedi.

Trump'a sert eleştiriler yöneltmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton 2019'da Trump yönetiminden ayrılmış, 2020'de yayımladığı anı kitabında Trump'ı sert biçimde eleştirmişti. Kitap, gizli bilgilerin sızdırıldığı iddiasıyla soruşturmaya konu olmuştu. Daha önce Trump'a sert eleştirilerde bulunan New York Başsavcısı Letitia James ve eski FBI Direktörü James Comey hakkında da dava açılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
