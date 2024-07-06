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Joe Biden, 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını çekmeyeceğini açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin mitinginde yaptığı konuşmada, 2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını çekmeyeceğini belirtti. Biden, dili sürçerek Trump'ı 2020'de yeneceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında yapılacak 2024 başkanlık seçiminden adaylığını çekmesi yönündeki baskılara değindiği konuşmasında dili sürçtü. Biden, "Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım. Trump'ı 2020'de yeneceğim" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslendi. Rakibi ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz hafta karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 81 yaşındaki Biden, "Muhtemelen geçtiğimiz hafta tartışmaya katıldığımı yaptığımı duymuşsunuzdur. En iyi performansım olduğunu söyleyemem ama o zamandan beri çok fazla spekülasyon oldu, 'Joe ne yapacak? Yarışta kalacak mı? Çekilecek mi, ne yapacak?' İşte cevabım. Yarışıyorum ve tekrar kazanacağım" dedi. İnsanların kendisini yarışın dışına itmeye çalıştığını söyleyen ve dili sürçen Biden, "Bunu olabildiğince açık bir şekilde söyleyeyim, yarışta kalıyorum. Donald Trump'ı 2020'de yeneceğim" ifadelerini kullandı. Biden Trump'ı 2020'de tekrar yeneceğini söylerken, daha sonra, "2024'te tekrar yapacağız" diyerek hatasını düzeltti. Biden, "Uzun zaman önce öğrendim ki yere düştüğünüzde tekrar ayağa kalkmalısınız. Son 3.5 yılda elde ettiğim başarıların 90 dakikalık bir tartışmayla silinmesine izin vermeyeceğim" şeklinde konuştu. Biden ayrıca, Trump'ın "bir sokak kedisinin ahlakına sahip olduğunu" tekrarlarken, "tek kişilik bir suç dalgası" olduğunu savundu.

Trump önde

Şu anda 81 yaşında olan Biden, yeniden seçilmesi durumunda ikinci dönemini 86 yaşında tamamlayacak. Ancak son anketler, 78 yaşındaki Trump'ın Biden'ın önünde olduğunu gösteriyor. Canlı yayın tartışmanın ardından New York Times ve Siena tarafından yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 74'ünün Biden'ın başkanlık görevi için çok yaşlı olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. - WISCONSIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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