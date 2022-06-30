Jelibon rezervi çıkışıyla alay konusu olan Melih Gökçek, Ankara'daki sel üzerinden kendisini eleştirenlere yüklendi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada yer alan paylaşımları gerçek sanarak "Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş." demişti. Gökçek'in bu sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi ve üzerine binlerce espriler yapıldı.

"ANKARA'DAKİ REZALET İÇİN İKİ LAF ETSENİZE"

Gökçek Ankara'da etkili olan sağanak yağışların ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Gökçek yağışların etkili olduğu bölgelerden görüntüler paylaşıp "Jelibon" çıkışı nedeniyle kendisini eleştirenlere tepki gösterdi. Motosikletli bir kuryenin göle dönen caddede yaşadığı zor anları paylaşan Gökçek, "Etli·k Seval Caddesi·… İki günden beri jelibon diye her yerlerini yırtanlar, Ankara'daki bu rezalet için iki laf etsenize… Kız şırınga dün proje sunumunda espriler patlatıyordun, bir de bu sele bir espri· patlatsana" ifadelerini kullandı.

"HİZMETTE SINIR YOK"

Paylaşımlarına devam eden Gökçek, bu kez içi suyla dolan bir otobüsten görüntüleri yayınlayarak "Mansur Yavaş elektrikli otobüsten sonra suyla çalışan otobüs yaptırmış. 414 İvedik Metro Aktepe hattı. Hizmette sınır yok. Alkışlar Mansur'a" dedi.