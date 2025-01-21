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Japonya ve Güney Kore Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajı

Japonya ve Güney Kore Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajı
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması nedeniyle tebrik mesajı gönderdi. Ishiba, Japonya-ABD ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Choi ise ittifak vurgusu yaptı.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin ederek resmi olarak göreve başlamasının ardından Japonya ve Güney Kore liderlerinden Trump'a tebrik mesajları geldi. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Trump'a içten tebriklerini ilettiğini belirterek, "Ebedi Japonya-ABD ortaklığını güçlendirmek ve ortak hedefimiz olan özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu birlikte sürdürmek için sizinle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi'den ittifak vurgusu

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok ise, Trump'ın yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'e de tebriklerini iletti. Trump'ın "Amerika'yı yeniden harika yap" (MAGA) sloganına ve görevdeki ilk dönemine atıfta bulunan Choi, "Kore Cumhuriyeti, 45. başkanlık döneminde olduğu gibi 47. başkanlık döneminde de 'ittifakı yeniden harika yapmayı' dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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