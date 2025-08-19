Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Ankara'da
Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından Bakanlar Güler ve Nakatani, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika