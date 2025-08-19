Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Ankara'da

Japonya Savunma Bakanı Nakatani, Ankara'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile bir araya geldi. İki bakan, askeri törenle karşılandı ve basına kapalı bir toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından Bakanlar Güler ve Nakatani, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

