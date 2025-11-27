Japonya Hükümeti, Trump'ın Tayvan Gerilimi Açıklamalarını Yalanladı

Japonya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta telefon görüşmesinde Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Çin ile yaşanan "Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta telefon görüşmesinde Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye Çin ile yaşanan Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğu yönündeki haberlere Japonya hükümetinden yanıt geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Minoru Kihara konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Trump-Takaichi görüşmesinde karşılıklı iş birliğinin nasıl geliştirileceği ve çeşitli bölgesel meselelerin ele alındığını söyledi. Geniş bir yelpazedeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping arasında gerçekleştirilen zirve toplantısını da değerlendirdiğini belirten Kihara, "İkili ilişkilerin durumu hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Japonya ve ABD iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılık teyit edildi" dedi.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Trump ile Takaichi'nin yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Kihara, Trump'ın görüşmede Takaichi'ye "kendisini aramasından her zaman memnuniyet duyacağını" söylediğini aktardı. Görüşmeye dair diğer detaylar diplomatik değer taşıdığı için bunlarla ilgili açıklama yapmak istemediğini belirten Kihara, Trump'ın Takaichi'ye Çin ile yaşanan Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğu yönündeki haberlere ilişkin ise, "Gerçeği yansıtmıyor" açıklamasında bulundu.

Trump'ın gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptığı iddia edilmişti

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a yönelik muhtemel bir Çin saldırısının Japonya'nın askeri müdahalesine zemin hazırlayabileceğini ima etmesi, Japonya ve Çin arasında diplomatik krize yol açmıştı. Japon basınına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta yaptığı telefon görüşmesinde Takaichi'ye Çin ile yaşanan Tayvan gerilimini daha fazla tırmandırmama çağrısında bulunduğu iddia edilmişti. - TOKYO