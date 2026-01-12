Haberler

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Filistin Başbakanı Mustafa ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmede, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'nin yeniden inşasına ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını yineledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi Orta Doğu turu kapsamında, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Japonya'nın iki devletli çözüme verdiği tutarlı desteği yineleyen Motegi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin devletinin kurulmasına yönelik çabaları destekleyen tutumlarını açıkladı. Mustafa ise Motegi'nin Filistin'e, özellikle de Jalazone Mülteci Kampı'na yaptığı ziyareti ve Japonya'nın uzun süredir devam eden desteğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Gazze ve Batı Şeria endişesi

Gazze ve Batı Şeria'daki kötüleşen durumdan duydukları endişeyi dile getiren Motegi, Japonya'nın barışı sürdürme ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik uluslararası çabalara aktif olarak destek vereceğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa ise Filistin Yönetimi reformlarının mevcut durumunu açıklarken, Motegi, reformların sağlam bir şekilde ilerlemesini beklediklerini ve gözlemci olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Taraflar, Orta Doğu'da barış ve istikrar için birlikte çalışma ve "Japonya-Filistin Yüksek Düzeyli Siyasi Diyaloğu"nun kurulması konusunda mutabık kaldı. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
ABD'deki İran protestosuna kamyonla daldı! Çok sayıda yaralı var

Burası İran değil! Protestocuların arasına kamyonla daldı
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler